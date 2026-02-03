Rocio Munoz Morales rompe il silenzio sulla separazione da Raoul Bova e il tradimento

Rocio Munoz Morales rompe il silenzio sulla fine della relazione con Raoul Bova, raccontando come ha scoperto il tradimento e perché ha scelto di restare lontana dai riflettori, tra tutela delle figlie e chiarimenti sui gossip recenti.

Dopo un lungo periodo lontano dalle dichiarazioni pubbliche, Rocio Munoz Morales ha deciso di raccontare cosa è successo davvero alla sua famiglia. La fine della relazione con Raoul Bova è arrivata in modo improvviso, dopo anni vissuti come una coppia solida, senza segnali che facessero pensare a una crisi imminente.

L’attrice ha spiegato di aver scelto il silenzio per proteggere le figlie e per non farsi travolgere dal clamore mediatico esploso attorno alla vicenda. Nei mesi più difficili ha preferito restare ai margini, mentre circolavano messaggi privati che confermavano il tradimento dell’ex compagno con la giovane modella Martina Ceretti.

Ripercorrendo la rottura, Morales ha raccontato che fino alla scorsa estate la famiglia era unita e che nulla lasciava presagire quanto sarebbe accaduto. La scoperta è stata uno shock totale, arrivato senza alcun sospetto precedente. Alla domanda su possibili segnali ignorati, la risposta è stata netta: non ce n’erano.

Nel chiarire la propria visione delle relazioni, l’attrice ha precisato di non giudicare chi sceglie modelli di coppia diversi, ma ha ribadito che la loro relazione non era aperta. Un punto fermo che, alla luce dei fatti emersi, ha reso ancora più dolorosa la fine del rapporto.

Nel corso dell’intervista, Morales ha voluto fare chiarezza anche sui gossip che l’hanno coinvolta negli ultimi mesi. Su Stefano De Martino ha parlato di un semplice rapporto professionale e di amicizia, spiegando che alcune voci sono nate da coincidenze banali, ingigantite dal chiacchiericcio.

Diverso il discorso su Andrea Iannone, conosciuto solo di recente. L’attrice ha raccontato di un incontro casuale a Madrid e di una conoscenza appena iniziata, descrivendo una persona sensibile e con valori affini ai suoi, senza però aggiungere altro sul futuro.