Auto elettrica in fiamme a Sovizzo, conducente si salva fermandosi in tempo
Un’auto elettrica ha preso fuoco mentre era in marcia a Sovizzo, nel Vicentino. Il conducente ha fatto in tempo ad accostare e mettersi in salvo. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori danni.
L’incendio è scoppiato nella serata di lunedì 2 febbraio nel territorio comunale di Sovizzo, in provincia di Vicenza. L’auto elettrica stava procedendo regolarmente quando dal veicolo si sono sprigionate le fiamme, costringendo il conducente a fermarsi subito.
L’uomo è riuscito ad accostare e ad abbandonare l’abitacolo prima che il rogo avvolgesse completamente il mezzo, andato poi distrutto. Non risultano feriti.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano, arrivati con un’autopompa e un’autobotte. Le operazioni di spegnimento sono state effettuate con liquido schiumogeno, mentre il pacco batterie è stato costantemente controllato tramite termocamera.
Dopo l’estinzione dell’incendio, l’area è stata messa in sicurezza. Le cause del rogo sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.
Presenti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti di competenza e nella gestione della viabilità durante l’intervento.