Auto elettrica in fiamme a Sovizzo, conducente si salva fermandosi in tempo

Un’auto elettrica ha preso fuoco mentre era in marcia a Sovizzo, nel Vicentino. Il conducente ha fatto in tempo ad accostare e mettersi in salvo. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori danni.