Inter - Vietate le trasferte ai tifosi nerazzurri fino al 23 marzo 2026

Dopo l’episodio del petardo lanciato in campo a Cremona, il Viminale interviene con misure drastiche: trasferte vietate ai tifosi dell’Inter e stop alla vendita dei biglietti in Lombardia.

La decisione arriva dopo quanto accaduto nell’ultima giornata di Serie A a Cremona, quando un petardo lanciato dagli spalti ha colpito Emil Audero, portiere della Cremonese, durante la gara contro l’Inter.

Il ministro dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri fino al 23 marzo 2026. La misura riguarda tutte le gare esterne e si accompagna allo stop alla vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia per gli stessi incontri.

Il provvedimento punta a evitare nuovi episodi di violenza negli stadi e a garantire il regolare svolgimento delle partite, rafforzando le condizioni di sicurezza pubblica durante le manifestazioni sportive.

Resta fuori dal blocco il derby Milan-Inter in programma l’8 marzo 2026, considerato un match senza spostamenti di tifoserie trattandosi di una sfida disputata nella stessa città.