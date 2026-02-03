Capelli grigi: scoperto il meccanismo che potrebbe far tornare il colore naturale
Una ricerca spiega perché i capelli perdono colore con l’età e apre a possibili terapie future: il problema non è la scomparsa delle cellule, ma il loro blocco all’interno del follicolo.
La comparsa dei capelli grigi non dipende solo dal passare degli anni. Alla base del fenomeno c’è un cambiamento preciso nel funzionamento delle cellule staminali che producono la melanina, il pigmento responsabile del colore della chioma.
Lo studio mostra che le staminali dei melanociti non restano ferme: durante il ciclo di crescita del capello si spostano all’interno del follicolo, passando tra aree diverse per maturare e attivarsi. È questo movimento che consente la produzione continua di melanina.
Con l’età, però, molte di queste cellule perdono la capacità di muoversi. Restano bloccate in una zona del follicolo dove non ricevono i segnali necessari per produrre pigmento. Il capello cresce comunque, ma senza colore, diventando grigio o bianco.
La scoperta cambia l’idea tradizionale sulla canizie: il problema non è l’assenza delle cellule, ma il fatto che non riescono più a svolgere il loro ruolo. Secondo i ricercatori, un meccanismo simile sarebbe presente anche negli esseri umani, aprendo alla possibilità di terapie mirate a riattivare le cellule inattive.
Resta sullo sfondo il fattore stress. Studi precedenti hanno collegato periodi di forte tensione a un ingrigimento più rapido dei capelli, anche se lo stress non viene considerato la causa principale della perdita di colore.