Sciatore fuori pista provoca una slavina nel Bellunese: salvato e denunciato

Uno sciatore finisce fuori pista e provoca una slavina sulle Dolomiti bellunesi. Viene recuperato illeso dalla Polizia di Stato, ma scatta la denuncia. Rafforzati i controlli nei comprensori in vista di Milano-Cortina.

Un’uscita dal tracciato segnalato ha innescato una slavina di circa venti metri su un pendio delle Dolomiti. Lo sciatore è stato individuato e soccorso dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti rapidamente per metterlo in sicurezza. L’uomo non ha riportato ferite, ma è stato denunciato per disastro colposo.

L’episodio è avvenuto in un’area sotto la competenza della questura di Belluno, che copre diversi comprensori molto frequentati durante la stagione invernale. I controlli riguardano zone come Cortina d’Ampezzo, Arabba, Falcade, Selva di Cadore e Palafavera, territori dove l’afflusso di sciatori aumenta con l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Nel corso delle attività di vigilanza si registrano quotidianamente cadute autonome e collisioni tra sciatori. Più rari, ma potenzialmente gravi, sono gli eventi legati al fuoripista non autorizzato, che può destabilizzare i pendii e mettere a rischio altre persone presenti in zona.

Il questore di Belluno, Roberto Della Rocca, ha disposto una misura preventiva per ridurre comportamenti pericolosi. Nei comprensori verranno installati banner informativi in italiano e in inglese con le principali regole di sicurezza: uso del casco, copertura assicurativa obbligatoria e condotte prudenti sulle piste e fuori dai percorsi consentiti.