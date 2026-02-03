Pieraccioni prende in giro Carlo Conti su Sanremo 2026 tra Sandokan e battute social

Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello tornano a scherzare su Carlo Conti con una nuova gag social legata al Festival di Sanremo 2026, tra battute telefoniche, riferimenti ironici ai co-conduttori e commenti pungenti che richiamano un’amicizia storica.

Una telefonata finta, condivisa sui social, riaccende il gioco a tre tra Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Carlo Conti. Al centro della gag, le scelte del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, diventate terreno ideale per l’ironia toscana.

Nel video Pieraccioni, con il suo tono inconfondibile, commenta le ultime mosse di Conti rivolgendosi a Panariello. Il riferimento è all’annuncio di Can Yaman come co-conduttore della prima serata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, ruolo che l’attore interpreterà anche nella serie Rai Sandokan.

Leggi anche Carlo Conti Conduce Sanremo 2025 con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni

La battuta prende forma ricordando le scelte degli anni precedenti. Pieraccioni cita Topo Gigio, evocato nell’edizione passata, e poi rincara la dose con nomi improbabili, da Spongebob a Mary Poppins, chiudendo con una presa di distanza ironica: quest’anno, dice, lui e Panariello non ci saranno.

Nei commenti al post arriva anche l’intervento di Panariello, che aggiunge un’ulteriore stoccata immaginando nuovi ospiti surreali. La risposta di Pieraccioni non si fa attendere e continua sullo stesso registro scherzoso, tra frecciate e risate condivise.

Il siparietto riporta alla luce il rapporto che lega da anni i tre volti dello spettacolo. Un legame ricordato dallo stesso Conti in una recente apparizione televisiva, quando ha parlato di un’amicizia nata molto tempo fa e rimasta solida nel tempo.