Tennis, Papac perde l'equilibrio a Gold Coast: il video diventa virale

Un match di un torneo Atp in Australia diventa virale per le difficoltà fisiche di un giocatore locale, protagonista di movimenti instabili e cadute in campo che hanno acceso il dibattito sui social.

Sui campi di Gold Coast, a pochi giorni dalla chiusura degli Australian Open 2026, il circuito Atp ha regalato una scena fuori dal comune. Durante una partita tra due giocatori australiani, l’attenzione si è spostata improvvisamente dalle palline alle condizioni fisiche di Tomislav Edward Papac.

Il tennista, numero 1325 del ranking mondiale, ha mostrato evidenti difficoltà di equilibrio nel match contro Sam Ryan Ziegann. Al servizio e nei colpi da fondo il movimento appariva rigido, con passi incerti e gambe incapaci di sostenere il peso del corpo.

In un video circolato rapidamente online, Papac si vede perdere stabilità dopo un errore, finire a terra e rialzarsi aiutandosi con la racchetta. Le immagini hanno alimentato curiosità e commenti, trasformando un incontro di secondo piano in un caso discusso.

L’ipotesi più accreditata riguarda crampi muscolari, un problema già visto di recente anche tra i big durante lo Slam di Melbourne. Sui social, però, non sono mancate battute e allusioni ironiche, con qualcuno che ha suggerito cause ben diverse per spiegare l’insolita prestazione.