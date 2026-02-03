Papà aggredisce la maestra a scuola davanti alla figlia: denunciato a Piacenza

Un uomo entra a scuola a Piacenza per portare via la figlia prima della fine delle lezioni e aggredisce l’insegnante davanti alla bambina. La maestra finisce al pronto soccorso, scatta la denuncia e l’indagine della polizia locale.

È accaduto a Piacenza, in una scuola elementare, durante l’orario delle lezioni. Un padre si è presentato all’ingresso dell’istituto con l’intenzione di portare via la figlia prima del termine previsto. Alla richiesta dell’insegnante di compilare l’autorizzazione necessaria, l’uomo ha reagito con violenza.

La discussione è degenerata rapidamente. L’uomo ha prima spinto la docente, poi l’ha colpita con dei pugni, sotto gli occhi della bambina e di altre persone presenti all’interno della scuola. L’episodio ha provocato momenti di forte tensione e paura.

La maestra è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso. Dopo le medicazioni, ha formalizzato una denuncia insieme alla dirigente scolastica. Sull’accaduto stanno ora svolgendo accertamenti gli agenti della polizia locale di Piacenza.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindacato Gilda Insegnanti. In una nota, il coordinatore territoriale Salvatore Pizzo ha annunciato che l’organizzazione valuterà la costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario.

Il sindacato ha ricordato che la violenza o la minaccia nei confronti di un docente della scuola statale configura un reato aggravato, punito con pene che possono arrivare fino a sette anni e sei mesi di reclusione quando l’aggressione è commessa da un genitore. È un’aggravante introdotta di recente nel codice penale.

Gilda ha inoltre chiesto che l’amministrazione scolastica garantisca pieno supporto all’insegnante coinvolta e ha invocato una sanzione severa per l’autore dell’aggressione.