Como, donna parcheggia in doppia fila davanti alla scuola: 74enne la insulta e la prende a schiaffi

Un episodio di violenza legato a motivi di viabilità si è verificato a Como, nei pressi di una scuola elementare in via Acquanera. Un uomo di 74 anni è stato denunciato dopo aver aggredito una donna che aveva parcheggiato in doppia fila per andare a prendere il figlio.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo si è infuriato nel trovare la propria auto bloccata da un’altra vettura ferma in seconda fila. Quando la conducente, una 37enne di origini albanesi, è tornata sul posto, il 74enne ha iniziato a insultarla e poi l’ha colpita con due schiaffi al volto.

La scena è stata assistita da una testimone di 31 anni, che ha confermato l’aggressione agli agenti intervenuti. La donna aggredita ha spiegato di aver lasciato l’auto solo per pochi minuti, il tempo necessario a recuperare il figlio all’uscita da scuola.

Grazie alla targa e alla descrizione fornite, i poliziotti sono riusciti rapidamente a individuare l’aggressore, residente a poca distanza dal luogo dell’accaduto. Condotto in questura, l’uomo ha tentato di giustificarsi ma alla fine ha ammesso le proprie responsabilità.

Dopo la presentazione della querela da parte della vittima, il 74enne è stato denunciato a piede libero per aggressione.