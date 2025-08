MSI annnuncia sconti fino a 800 euro

MSI annuncia oggi l’inizio delle sue offerte dedicate al mese di agosto, durante il quale sarà possibile trovare un’ampia selezione di laptop gaming e business con sconti fino a 800€

Per gli amanti del gaming

I gamer più esigenti potranno trovare due diverse configurazioni del laptop MSI Raider HX AI. Questo notebook si caratterizza per performance di altissimo livello grazie ai processori e alle schede grafiche di ultima generazione, integrate con funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Il sistema di raffreddamento potenziato e il display ad alta frequenza di aggiornamento assicurano massima fluidità anche nelle applicazioni più impegnative. Raider HX AI è pensato per soddisfare le esigenze di gamer e professionisti che cercano potenza, innovazione e affidabilità in un unico dispositivo. Durante il mese di agosto MSI Raider HX AI è in offerta a partire da €4.999,00

Chi non vuole rinunciare alle prestazioni in un design rinnovato, avrà invece la possibilità di scegliere Vector 16 HX AI: la scelta definitiva per gli appassionati STEM e per i giocatori che non vogliono scendere a compromessi in quanto a velocità e reattività. Durante il mese di agosto MSI Vector 16 HX è in offerta a partire da €2.049,00

La versatilità dei nuovi MSI Katana 15 e Katana 17, due versioni del notebook gaming pensato per offrirti prestazioni elevate, design accattivante e massima fluidità di gioco. Per un upgrade del tuo gaming al livello successivo con MSI Katana: qualità, velocità e affidabilità. Durante il mese di agosto MSI Katana è in offerta a partire da €1.099.00

Per un’esperienza di gioco futuristica, MSI Cyborg 15 è ora in promozione! Leggero, potente e dal design traslucido unico, questo notebook gaming è perfetto per chi cerca il connubio tra performance e stile inconfondibile. Durante il mese di agosto MSI Cyborg 15 è in offerta a partire da €899,00

Per gli utenti business

Chi desidera un notebook dal look raffinato, elegante e sobrio, ideale sia per l’uso quotidiano sia per l’ambiente lavorativo, non può farsi sfuggire le offerte dedicate alle due varianti della famiglia Modern. I laptop della gamma Modern si contraddistinguono per un profilo sottile, prestazioni affidabili e un’estetica elegante, perfetti per chi vuole unire produttività e stile in ogni momento della giornata. Ogni modello offre finiture differenti, permettendo a ciascuno di trovare la soluzione che meglio si adatta al proprio gusto e al proprio stile di vita, senza compromessi su qualità e funzionalità. Durante il mese di agosto MSI Modern 15 è in offerta a partire da €599,00

In occasione della promozione esclusiva, MSI Prestige A16 AI+ è disponibile a un prezzo vantaggioso. Dotato di tecnologie di ultima generazione, questo notebook combina potenza, design elegante e intelligenza artificiale integrata per garantire prestazioni elevate sia in ambito professionale che creativo. Il formato sottile e leggero, insieme a una batteria di lunga durata, lo rendono ideale per chi necessita di affidabilità e versatilità nella vita quotidiana. Un’opportunità da non perdere per chi cerca efficienza e stile in un unico dispositivo. Durante il mese di agosto MSI Prestige A16 AI+ è in offerta a partire da €1.399,00

MSI VenturePro 15 AI è la risposta per chi chiede un laptop robusto ma raffinato, potente e perfetto per lavorare in mobilità. Progettato per offrire autonomia prolungata, alte prestazioni e una connettività avanzata. VenturePro 15 AI rappresenta la soluzione ideale per chi richiede affidabilità professionale e versatilità in ogni contesto operativo. Durante il mese di agosto MSI VenturePro è in offerta a partire da €1.249,00