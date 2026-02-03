Logitech G325 Lightspeed - comfort, stile e audio game-ready

ECCELLENZA ACCESSIBILE: LE NUOVE LOGITECH G325 LIGHTSPEED OFFRONO COMFORT, STILE E AUDIO GAME-READY

Prestazioni ottimizzate per il gaming con tecnologia wireless LIGHTSPEED affidabile e senza latenza, audio coinvolgente a 24 bit e comunicazioni cristalline con supporto software su PC e dispositivi mobile per un'esperienza di gioco premium.

Comode e dal design moderno, con connettività versatile, oltre 24 ore di autonomia della batteria e così robuste da poter essere portate ovunque con sé, le G325 consentono di giocare e rilassarsi ovunque.

Disponibili in tre diverse varianti di colore, il design moderno e pulito delle Logitech G325 con comandi facili da usare permette di passare da una sorgente a un'altra senza soluzione di continuità

Logitech G annuncia oggi le cuffie da gaming wireless Logitech G325 LIGHTSPEED, una nuova cuffia da gaming senza fili progettata per giocatori che vogliono il massimo della versatilità, audio immersivo e comfort per tutto il giorno, a un prezzo accessibile. Disponibili a partire da 79,99 €, le G325 sono dotate della tecnologia wireless LIGHTSPEED e garantiscono performance di livello premium con un design moderno e minimalista.

“Vogliamo che tutti i giocatori possano vivere esperienze di altissimo livello”, ha affermato Ujesh Desai, direttore generale di Logitech G. “Ecco perché abbiamo dotato le nuove cuffie G325 di così tante funzionalità. Hanno un design estremamente confortevole, una batteria a lunga durata, un audio eccezionale e funzionano su PC, console e dispositivi mobile. Sono progettate per i giocatori che amano giocare su diverse piattaforme”.

Play and Chill, Ovunque la vita vi porti

Progettate per lunghe sessioni di gioco e per chi è sempre in movimento, le Logitech G325 presentano una struttura ultraleggera, morbidi cuscinetti auricolari e una vestibilità moderna che garantisce comfort per ore.

Le G325 presentano un design pulito e minimalista e sono disponibili in tre accattivanti varianti di colore (lilla, nero e bianco) per adattarsi allo stile di tutti.

Le cuffie G325 sono progettate per un utilizzo intuitivo e mirato, integrando tutti i comandi essenziali, dall'accensione al Bluetooth® , dal volume al silenziamento e altro ancora, direttamente nel dispositivo stesso. Questo design intuitivo elimina le distrazioni e ti permette di immergerti completamente nel gioco. Inoltre, con oltre 24 ore di autonomia continua, le G325 garantiscono che il gaming, il lavoro e tutto il resto non subiscano interruzioni per tutto il giorno.

Il Gaming Wireless si evolve

Le Logitech G325 dimostrano che non è necessario un prezzo elevato per ottenere funzionalità premium.

Il punto forte? La vera tecnologia wireless LIGHTSPEED , che offre prestazioni affidabili e senza ritardi, reattive al punto giusto per gli sparatutto competitivi e così flessibili da adattarsi a tutto il resto della vostra vita digitale.

Ma le capacità wireless delle G325 non si limitano al LIGHTSPEED. I giocatori possono passare dal PC alla console utilizzando il dongle USB e connettersi ai propri dispositivi di gioco mobile tramite Bluetooth.

Questa flessibilità significa che con la semplice pressione di un pulsante è possibile passare da un'intensa sessione di gioco mobile alla risposta a una telefonata o all'ascolto di musica. Le G325 eliminano il fastidio dei cavi, garantendo la libertà di concentrarsi esclusivamente sull'attività da svolgere.

Audio Game Ready, nessun compromesso

Grazie all'avanzata tecnologia audio a 24 bit , le cuffie G325 offrono un suono ricco e dettagliato per ogni genere. Dalle colonne sonore epiche ai dettagli uditivi come i passi o la pioggia in Fortnite, Baldur's Gate, Monster Hunter Wilds e altri giochi, le cuffie creano un paesaggio sonoro coinvolgente che rivaleggia con opzioni più costose, per vivere appieno i dettagli audio di ogni titolo.

Comunicazione cristallina su ogni device

Il microfono integrato con tecnologia beamforming offre una qualità vocale chiara e naturale su qualsiasi dispositivo. Che si tratti di coordinarsi con i compagni di squadra o di rispondere a una chiamata durante una sessione, la comunicazione rimane sempre nitida.

Ciò che distingue davvero le G325 è il perfetto equilibrio tra prestazioni e personalizzazione. Grazie alla piena integrazione con Logitech G HUB e l'app mobile, i giocatori possono personalizzare l'equalizzazione, le impostazioni del microfono e attivare la riduzione del rumore basata sull'intelligenza artificiale ovunque giochino, sia a casa su PC o console, sia in viaggio con telefono o handheld.

Caratteristiche principali delle Logitech G325

Tecnologia wireless LIGHTSPEED per gaming a bassa latenza

Compatibilità Bluetooth® 5.2

Audio a 24 bit ricco e immersivo

Comunicazione cristallina grazie al microfono beamforming con cancellazione del rumore basato sull’IA

Supporto cross-platform per PC, console e dispositivi mobile

Peso di soli 212g, solido design e comfort per tutto il giorno

Look moderno e minimalista in 3 colorazioni

Passaggio immediato tra device diversi e comandi integrati e intuitivi

Lunga durata della batteria

Per maggiori informazioni sulle Logitech G325 e su tutta la lineup di prodotti Logitech: logitechg.com.