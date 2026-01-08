Nuovo trailer per Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever offrirà nuovi personaggi, modalità e tante novità. Questa volta ci saranno 38 personaggi giocabili, il numero più alto nella storia della serie – inclusi i debutti di Goomba, Ruboniglio e Pianta Piranha, Baby Wario e Baby Waluigi. Dopo aver scelto il tuo personaggio, potrai affrontare la partita con tecniche classiche come Top spin, Slice e Pallonetto.

Preparati alle nuovissime Racchette frenesia e ribalta il match a tuo favore. Potrai equipaggiare il tuo personaggio con una selezione di 30 nuove racchette, ciascuna con abilità uniche – come la Racchetta di Ghiaccio, che trasforma parte del campo in una superficie scivolosa, la Racchetta Minifungo, che rimpicciolisce l’avversario, e la Racchetta Ombra, che crea un duplicato del tuo personaggio per confondere chi ti affronta. Riempendo la Barra Frenesia potrai scatenare un Colpo Frenesia. E se sei tu che devi ricevere, non disperare: puoi provare a rimandarlo indietro prima che tocchi terra, così sarà il tuo avversario a subirne gli effetti.

Mario Tennis Fever introduce anche nuove modalità di gioco e il ritorno di alcune classiche, pensate per tutti: dai veterani ai principianti. Preparati alla modalità Torri delle Sfide, dove affronterai una serie di prove per raggiungere la vetta. C’è anche la nuova modalità Regole Speciali, con norme non convenzionali – come Tiro agli anelli, in cui devi colpire la palla con precisione attraverso vari cerchi per guadagnare punti, o Campo Foresta, dove puoi ampliare il campo nutrendo le Piante Piranha con una dieta costante di palline da tennis. Prova anche la modalità Campo Meraviglia, con effetti ispirati a Super Mario Bros. Wonder che renderanno ogni partita imprevedibile. Torna anche la modalità Torneo, questa volta arricchita da una telecronaca in tempo reale di un Fiore Parlante. Non mancano le modalità online come Stanza Online, per partite casual con regole personalizzabili, o Incontri per la Classifica, per sfidare giocatori di tutto il mondo e conquistare la vetta. C’è persino la modalità Swing, dove puoi colpire la palla muovendo delicatamente il controller Joy-Con 2.

Mario Tennis Fever offre anche un nuovo modo per allenarti o imparare tecniche con la modalità Storia. In questa campagna single-player, misteriosi mostri trasformano Mario, Luigi, Principessa Peach, Wario e Waluigi in bebè: dovranno riacquisire le loro abilità tennistiche e superare sfide per tornare alla normalità.

Il gioco supporta la funzionalità GameShare, che permette a tre giocatori nelle vicinanze di unirsi alla partita se uno di loro possiede Mario Tennis Fever su Nintendo Switch 2, utilizzando la propria Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch.

E mentre ti godi tutta l’azione frenetica di Mario Tennis Fever, potrai anche dare un nuovo look alla tua Nintendo Switch 2. Nintendo ha annunciato la disponibilità dei primi controller Joy-Con 2 colorati – viola chiaro e verde chiaro – in arrivo anch’essi il 12 febbraio. I preordini sono già disponibili su My Nintendo Store.

Un nuovo trailer su Mario Tennis Fever mostra alcuni dei nuovi personaggi, modalità di gioco, le nuovissime Racchette frenesia e altre esperienze che ti aspettano quando il gioco arriverà su Nintendo Switch 2 il 12 febbraio.