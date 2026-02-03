Andreas Muller, la danza nata in famiglia e il legame con il fratello Daniel

Andreas Muller racconta sui social come è nata la sua carriera nella danza e il ruolo decisivo del fratello Daniel, segnato da una grave malattia infantile, rispondendo alle critiche e alle voci sul suo passato.

Un video diretto, senza filtri, pubblicato su Instagram. Andreas Muller ha scelto i social per spiegare come è diventato un ballerino professionista e per chiarire alcune voci che circolano da tempo sul suo percorso personale.

Oggi ha quasi trent’anni, è sposato con Veronica Peparini ed è padre di due bambine. Prima del successo, però, la sua vita seguiva un’altra direzione. Da ragazzo giocava a calcio e non aveva alcun interesse per la danza.

Il cambiamento arriva in famiglia. Il fratello Daniel Muller, colpito da una rara forma di meningite durante l’infanzia, coltiva da piccolo una forte passione per il ballo. Andreas racconta di aver rifiutato più volte l’idea di seguirlo in sala danza.

A convincerlo è stata la madre, che lo invita ad accompagnare Daniel a una lezione. Un gesto fatto per rendere felice il fratello, che si trasforma in una scoperta decisiva. Tornato a casa, Andreas prende una decisione netta: lascia il calcio e inizia a ballare.

Anche l’ingresso nel talent di Canale 5 passa da Daniel. Guardando un provino in televisione, è lui a suggerire al fratello di tentare la selezione di Amici di Maria De Filippi.

Daniel non può inseguire lo stesso sogno a causa del riconoscimento di invalidità civile. Andreas supera i casting, entra nella sedicesima edizione del programma e arriva fino alla vittoria, dedicando il trofeo proprio al fratello.

Nel finale del racconto, Muller chiarisce il senso del suo messaggio. La danza non nasce come un’ambizione personale, ma come una passione condivisa. Un percorso diventato comune e una risposta diretta a chi continua a usare insulti e attacchi rivolti alla sua famiglia.