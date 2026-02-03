Neve al Nord, caldo anomalo al Sud e piogge senza sosta: cosa succede al meteo nei prossimi giorni

L’Italia entra in una fase di maltempo diffuso: neve sulle regioni settentrionali, temperature miti al Sud e piogge insistenti su molte aree, con brevi pause prima di nuove perturbazioni già nel fine settimana.

L’inizio di febbraio è segnato da un quadro meteorologico instabile, dominato dallo Scirocco. Il vento caldo e umido da Sud-Est spinge le temperature verso valori quasi primaverili al Meridione, mentre al Nord favorisce precipitazioni diffuse e nevicate anche abbondanti.

Sulle Alpi e sulle Prealpi la neve cade in genere oltre i 500-800 metri, con quota in graduale aumento. In alcune zone del Piemonte, però, l’aria fredda rimasta intrappolata nei bassi strati consente fiocchi anche in pianura, con accumuli localmente significativi.

Da martedì le temperature iniziano a salire. La quota neve si alza e le precipitazioni diventano prevalentemente piovose in gran parte della Pianura Padana centro-orientale. Piogge estese interessano anche la Sardegna e il versante tirrenico, dalla Toscana al Lazio, con rovesci intensi soprattutto lungo le coste.

La giornata di mercoledì vede un nuovo peggioramento. Il maltempo colpisce in modo più deciso il Nord-Est, le regioni centrali affacciate sul Tirreno e la Sardegna. I fenomeni possono risultare insistenti e localmente forti, con criticità legate ai terreni già saturi dopo settimane molto piovose.

Giovedì è attesa una breve attenuazione, ma si tratta solo di una pausa. Da venerdì una nuova perturbazione raggiunge il Paese, riportando piogge diffuse e un ulteriore peggioramento che accompagna anche il fine settimana.

Il fronte atlantico insiste in particolare sulle regioni del Basso Tirreno, dalla Campania alla Calabria, e sulle Isole Maggiori. Le precipitazioni frequenti mantengono elevato il rischio legato al dissesto idrogeologico, soprattutto nelle aree già colpite nei giorni precedenti.

Nel dettaglio, martedì è previsto maltempo al Nord con pioggia e neve verso il Nord-Est, piogge forti al Centro e instabilità sulla Sardegna. Mercoledì le precipitazioni si estendono su gran parte del Paese, con rovesci e temporali anche intensi. Giovedì tempo più variabile, ma con nuovi peggioramenti in arrivo in serata.