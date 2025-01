Meteo, Pioggia e neve al Nord, scirocco e temperature in aumento al Centro-Sud: previsioni meteo fino a martedì 28 gennaio

Ancora maltempo al Nord Italia nei prossimi giorni, con piogge e nevicate che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali. Le Alpi vedranno la neve scendere a quote sempre più basse, raggiungendo i 900 metri, mentre sulle zone più a sud si prevede un clima stabile e soleggiato. Al Centro-Sud, l'arrivo dello scirocco porterà temperature elevate, con punte fino a 24°C nel weekend. Nonostante le condizioni instabili al Nord, alcune zone potrebbero godere di giornate più tranquille, soprattutto venerdì, quando si prevede una pausa dal maltempo.

Le previsioni indicano un'intensa fase autunnale che durerà fino almeno a mercoledì prossimo. Il 28 gennaio, un peggioramento delle condizioni meteo è atteso, con abbondanti nevicate sulle Dolomiti e forti piogge al Nord, mentre il Sud e la fascia adriatica resteranno asciutti. Le zone più colpite saranno Liguria, Lombardia e Triveneto, con possibili accumuli di neve fino a un metro sulle montagne. Intanto, al Sud, si continuerà a godere di un clima più mite e soleggiato, con temperature comprese tra i 20 e i 22°C.

La tendenza a un’Italia divisa tra Nord e Sud sembra destinata a proseguire, con previsioni che potrebbero cambiare nuovamente a metà della prossima settimana, portando un possibile ritorno della pioggia anche al Sud. Fino ad allora, gli italiani si troveranno a fare i conti con un continuo alternarsi di sole e maltempo, con gli ombrelli sempre più necessari al Nord, e ombrelloni più frequenti al Sud.

Meteo Italia: fine del gelo e inizio di un periodo mite con piogge e temperature sopra la media - Le previsioni meteo per l'Italia indicano la fine del gelo e l'arrivo di un periodo mite grazie a una perturbazione in arrivo dall'arcipelago delle Azzorre. I meteorologi annunciano un cambiamento delle condizioni atmosferiche che porterà piogge diffuse e temperature più alte della media.

Maltempo estremo in Italia: vortice tunisino e rischio alluvioni al Sud – previsioni meteo - Il maltempo sta colpendo l'Italia, con un vortice tunisino che porta piogge intense e fenomeni estremi, in particolare in Sardegna, Sicilia e Calabria. Gli esperti prevedono condizioni allarmanti, con “situazioni potenzialmente alluvionali” per il 17 gennaio e nei giorni successivi.

Meteo, Ciclone mediterraneo e maltempo intenso: allerta su Sud Italia e Isole maggiori - In arrivo un radicale cambiamento meteorologico. Dopo le ultime ore di freddo pungente al Centro-Nord, una violenta perturbazione dal Nordafrica, definita ciclone mediterraneo, si prepara a colpire l'Italia con piogge torrenziali e venti di tempesta. Le regioni più a rischio sono Sardegna, Sicilia, Calabria e l'area ionica.