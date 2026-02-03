Italia1 lancia Le Iene presentano: Il Verdetto, nuovo programma di cronaca

Il nuovo spin-off delle Iene arriva in prima serata con un racconto ordinato dei principali casi di cronaca recente, tra processi, ricostruzioni e voci dirette dei protagonisti.

Va in onda oggi, martedì 3 febbraio, in prima serata su Italia 1 Le Iene presentano: Il Verdetto, nuovo spin-off del programma ideato da Davide Parenti. Alla conduzione c’è Nina Palmieri, con testi firmati da Alessia Rafanelli.

Il format ripercorre alcuni dei casi di cronaca italiana più seguiti degli ultimi anni, seguendo lo sviluppo delle indagini e dei processi in modo lineare e cronologico. Il racconto si affida ai fatti accertati e alle testimonianze, senza ricostruzioni emotive o interpretazioni personali.

Al centro di ogni puntata c’è la vicenda giudiziaria, ricostruita passo dopo passo con l’aiuto di spiegazioni divulgative e inserti che chiariscono passaggi chiave dell’inchiesta. Lo stile resta quello riconoscibile delle Iene, ma la narrazione guarda anche al linguaggio delle serie televisive.

La puntata di debutto analizza tre storie che hanno segnato l’opinione pubblica. Alle 21.15 viene affrontato il caso di Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Alle 22 spazio alla vicenda di Laura Ziliani, uccisa dalle due figlie. Chiude, alle 23.30, il caso di Benno Neumair, responsabile della morte di entrambi i genitori.

Secondo il capo progetto Davide Parenti, il risultato è un prodotto capace di coinvolgere lo spettatore e di offrire una visione completa di fatti che spesso si conoscono solo in parte. Il programma punta non solo agli appassionati di cronaca nera, ma anche a chi vuole capire cosa possa portare una persona a compiere certi gesti.

Il racconto permette di soffermarsi su dettagli e passaggi che, nel flusso rapido delle notizie quotidiane, restano spesso sullo sfondo o vengono trascurati.