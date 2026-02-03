Prime Video, film e serie tv in scadenza a febbraio: cosa lascia il catalogo

A febbraio alcuni titoli lasciano Prime Video: una serie, tre film e una produzione italiana legata alla corsa agli Oscar. Date di uscita, trame e dettagli sui contenuti prossimi alla rimozione dalla piattaforma.

Ogni mese il catalogo di Prime Video cambia volto. Accanto ai nuovi arrivi, alcuni titoli vengono rimossi. A febbraio tocca a una serie tv e a tre film, tra cui un’opera italiana selezionata per rappresentare il Paese agli Oscar 2026.

Il primo contenuto a uscire è Soulmates, disponibile fino al 7 febbraio. La serie racconta un mondo in cui un test scientifico permette di scoprire l’anima gemella. Sei episodi seguono altrettante storie personali, tra matrimoni messi in discussione, relazioni parallele e legami impossibili da sciogliere.

Lascerà la piattaforma l’8 febbraio Familia, diretto da Francesco Costabile. Il film è stato scelto per rappresentare l’Italia nella corsa al miglior film internazionale agli Oscar 2026, senza però entrare nella cinquina finale. Al centro c’è Luigi, ventenne che vive con la madre e il fratello dopo anni di violenze domestiche.

Il ritorno del padre, figura tossica e dominante, riapre ferite mai rimarginate. Luigi, in cerca di identità, si avvicina a un gruppo di estrema destra, trovando un ambiente carico di rabbia e sopraffazione. La storia affonda nelle dinamiche familiari segnate dall’abuso e nella possibilità, dolorosa, di spezzare il ciclo.

Il film prende spunto dalla vicenda reale di Luigi Celeste, che a 23 anni uccise il padre dopo anni di maltrattamenti subiti insieme alla madre e al fratello. Dopo nove anni di carcere, Celeste ha raccontato la sua esperienza nel libro “Non sarà sempre così”, da cui nasce il progetto cinematografico.

Resta disponibile fino al 27 febbraio Late Night With the Devil – In onda con il diavolo, horror del 2023 firmato da Cameron e Colin Cairnes. Il film segue Jack Delroy, conduttore televisivo in crisi di ascolti che, durante uno speciale di Halloween del 1977, scatena eventi fuori controllo.

Chiude l’elenco Un mondo a parte, diretto da Riccardo Milani, visibile fino al 28 febbraio. Antonio Albanese interpreta un insegnante che lascia Roma per una piccola scuola di montagna in Abruzzo. Quando l’istituto rischia la chiusura, l’intera comunità si mobilita per difendere il proprio futuro.

Il film ha conquistato il Nastro d’Argento 2024 come miglior commedia, raccontando con toni leggeri e realistici la lotta di un borgo contro lo spopolamento e l’isolamento.