Bambino di 8 anni scomparso con i genitori nel Varesotto: allarme per una terapia salvavita sospesa

Un bambino di 8 anni con una grave malattia cardiaca è sparito con i genitori nel Varesotto. I medici avevano prescritto una terapia salvavita mai più ripresa dopo un appuntamento mancato a dicembre.

Da settimane a Varese non si hanno più notizie di un bambino di 8 anni, allontanatosi insieme alla madre e al padre biologico. La sparizione risale alla fine del 2025 e riguarda un minore affetto da una seria patologia cardiaca, seguita fino a quel momento dai medici dell’ospedale Del Ponte.

A segnalare l’urgenza del caso è l’avvocata Veronica Ligorio, nominata curatore speciale dal Tribunale per i Minorenni di Milano. Il bambino, spiegano i sanitari che lo avevano in cura, deve assumere un farmaco salvavita con continuità, indispensabile per evitare ricadute e complicazioni.

Negli ultimi mesi il piccolo era stato visitato più volte nel reparto pediatrico varesino. Durante alcuni colloqui con gli specialisti aveva anche raccontato episodi di maltrattamenti attribuiti al padre biologico, che non lo ha mai riconosciuto e che conviveva solo saltuariamente con lui e con la madre.

Alla luce di queste dichiarazioni, l’ospedale aveva informato la Procura di Busto Arsizio, che aveva coinvolto i servizi sociali del Comune di residenza e il tribunale minorile. Era stato fissato un nuovo appuntamento medico per il 29 dicembre, data prevista per la somministrazione della terapia.

Quel giorno, però, madre e figlio non si sono presentati. Da allora risultano irreperibili, così come il padre. Il tribunale ha emesso un provvedimento urgente per rintracciarli, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche.

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche un possibile allontanamento all’estero. La donna, sottoposta a un regime di responsabilità genitoriale limitata, non aveva restrizioni sull’espatrio. I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio stanno proseguendo gli accertamenti per localizzare il nucleo familiare e garantire l’accesso alle cure necessarie al minore.