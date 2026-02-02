Valeria Marini e la madre Gianna Orrù dopo la pace: parole dure e verità in tv

Dopo un anno e mezzo di silenzio, Valeria Marini e la madre Gianna Orrù si ritrovano in tv e raccontano senza filtri la distanza, la truffa subita e una pace segnata da parole dure e consapevolezza.

Un incontro carico di emozione, ma anche di franchezza. Dopo diciotto mesi senza contatti, Valeria Marini e la madre Gianna Orrù si sono ritrovate nello studio di un programma pomeridiano, raccontando il periodo più difficile del loro rapporto.

La showgirl chiarisce subito il suo punto di vista. Per lei la madre resta una figura centrale, una presenza fondamentale. Racconta lo stupore provato quando ha visto comparire il suo nome sul telefono, dopo così tanto tempo senza sentirsi. Una chiamata inattesa, accolta con felicità.

Gianna Orrù prende poi la parola e spiega la sua scelta di allontanarsi. In quel periodo aveva deciso di chiudersi, di non parlare con nessuno. Alla base della rottura c’è una truffa subita da una persona che conosceva, un episodio che le ha lasciato addosso amarezza e vergogna.

Mentre lei cercava silenzio e riservatezza, Valeria continuava a parlarne pubblicamente durante le ospitate televisive. Un’esposizione che la madre non ha accettato e che l’ha spinta a interrompere ogni rapporto.

In studio arriva la frase che spiazza tutti. Gianna Orrù dice che, potendo tornare indietro, si sarebbe occupata meno di Valeria e si sarebbe preoccupata meno per lei. Parole nette, pronunciate senza attenuanti.

La reazione della showgirl è composta. Non replica, non si difende. Dice di comprendere quel dolore e di non esserne rimasta ferita. Ammette che non è stato facile starle accanto, anche per via di una vita sotto i riflettori e delle difficoltà legate al mondo dello spettacolo.