Florida, gelo record: iguane paralizzate dal freddo cadono dagli alberi

Un’ondata di gelo insolita ha colpito la Florida, facendo crollare le temperature fino a livelli rari per la regione. Il freddo ha avuto effetti immediati sulla fauna locale, in particolare sulle iguane.