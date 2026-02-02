Florida, gelo record: iguane paralizzate dal freddo cadono dagli alberi
Un’ondata di gelo insolita ha colpito la Florida, facendo crollare le temperature fino a livelli rari per la regione. Il freddo ha avuto effetti immediati sulla fauna locale, in particolare sulle iguane.
La Florida ha vissuto ore di freddo anomalo, con temperature minime scese intorno ai 2 gradi. Valori eccezionali per la penisola americana, abituata a un clima caldo e umido anche in inverno.
Il calo improvviso ha colpito duramente le iguane, rettili molto diffusi nello Stato. Animali che, non tollerando il freddo, sono entrati rapidamente in uno stato di torpore simile al letargo.
Leggi anche Tempesta di ghiaccio negli Stati Uniti, New York alle prese con neve e gelo record
Molti esemplari si trovavano sugli alberi quando le temperature sono precipitate. Immobilizzate dal gelo, numerose iguane sono cadute al suolo, incapaci di muoversi o reagire.
In una sola giornata, residenti e autorità locali hanno recuperato oltre mille animali. Gli esemplari sono stati affidati alla Florida Fish and Wildlife Conservation Commission per le cure necessarie e una gestione adeguata.
Una volta riscaldate, le iguane tornano normalmente attive. Le autorità hanno però invitato i cittadini a non portarle in casa, perché dopo il riscaldamento possono diventare aggressive e difficili da gestire.