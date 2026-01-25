Tempesta di ghiaccio negli Stati Uniti, New York alle prese con neve e gelo record

Una violenta tempesta invernale colpisce il Nord-Est degli Stati Uniti, con gelo e nevicate eccezionali. New York e molte altre città affrontano disagi diffusi, blackout e trasporti paralizzati mentre l’emergenza resta alta.

Un’imponente perturbazione invernale sta attraversando il Nord-Est degli Stati Uniti, portando con sé temperature rigidissime, accumuli di neve rilevanti e un’estesa emergenza meteorologica. L’area interessata coinvolge una vasta fascia del Paese, dal New Mexico fino al Maine, con un impatto potenziale su oltre 140 milioni di persone.

Le condizioni più critiche sono attese nel New England, dove nelle prossime ore potrebbero cadere fino a 50 centimetri di neve. Anche New York si prepara a uno scenario insolito: le stime parlano di circa 30 centimetri di accumulo, un livello che non si registra da almeno cinque anni.

La perturbazione non risparmia altre grandi città della costa orientale. Nevicate intense sono previste su Baltimora, Pittsburgh, Philadelphia e Washington, dove le autorità hanno già disposto lo stop a centinaia di autobus del trasporto pubblico per limitare i rischi alla circolazione.

Secondo il National Weather Service, il peggioramento delle condizioni è iniziato dalle prime ore del mattino. Nel corso della giornata, l’attenzione si sposta sullo sleet, un nevischio insidioso che, combinato al calo delle temperature notturne, potrebbe trasformare strade e marciapiedi in superfici completamente ghiacciate.

Situazioni simili si sono già verificate nei giorni scorsi nel Midwest e nel Sud degli Stati Uniti, dove il gelo ha causato gravi disagi. L’attuale ondata di maltempo dovrebbe protrarsi almeno fino a domani, mantenendo elevato il livello di allerta.

Le conseguenze sono evidenti anche sul fronte energetico: si stima che circa 300mila abitazioni siano senza elettricità tra Louisiana, Mississippi, Texas e Tennessee. Solo in quest’ultimo Stato, i blackout interessano circa 120mila case.

Il sistema dei trasporti risulta fortemente compromesso. Migliaia di voli sono stati cancellati nel fine settimana e, oltre ai problemi negli aeroporti, molte aree registrano una sostanziale paralisi della viabilità stradale a causa delle condizioni estreme.