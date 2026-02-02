KUNIMITSU, BOB E ROGER JR. TORNANO IN TEKKEN 8

Durante le TEKKEN WORLD TOUR FINALS 2025, Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato la Stagione 3 di TEKKEN 8 svelando nuovi personaggi in arrivo: Kunimitsu, Bob e Roger Jr.

DRX | LowHigh è il nuovo Campione delle TEKKEN WORLD TOUR FINALS 2025, competizione che si è svolta a Malmö, Svezia.

Da marzo 2026 inizia la Stagione 3 di TEKKEN 8 che introdurrà anche una serie di nuovi bilanciamenti per raffinare ulteriormente il gameplay e il reset delle classifiche.

Per il nuovo trailer italiano della Stagione 3 e del TWT 2026:

https://youtu.be/iCqMKCRK2zk

Il Season 3 Pass sarà acquistabile dal 10 febbraio 2026, con Kunimitsu, il primo personaggio della Stagione 3, in arrivo nella tarda primavera di quest’anno. Acquistare il Season Pass garantisce l’accesso anticipato di 120 ore ai quattro personaggi previsti, e un nuovo stage che sarà svelato più avanti. Anche l’esclusivo Character Costume, Aurora Outfit Pack, è incluso e sarà scaricabile dal 10 febbraio.

Sull’onda dell’entusiasmo per le TEKKEN WORLD TOUR FINALS 2025, è stato annunciato ufficialmente il TEKKEN WORLD TOUR 2026. La nuova stagione competitiva inizierà a maggio con “EVO Japan” e si concluderà con il Master Event “Thaiger Uppercut 2026”. Gli eventi Master+ includeranno EVO Japan, EVO Las Vegas ed EVO Nice, mentre gli eventi Master saranno annunciati nel corso dell’anno. Maggiori dettagli sul TEKKEN WORLD TOUR 2026 saranno svelati nei prossimi mesi.