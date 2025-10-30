Addio a Floyd Roger Myers Jr, volto bambino di Willy, il Principe di Bel-Air, morto a 42 anni

È scomparso a 42 anni Floyd Roger Myers Jr., ex attore bambino noto per aver interpretato il giovane Will Smith nella celebre sitcom Willy, il Principe di Bel-Air. La notizia è stata riportata dal sito statunitense Tmz.

Myers è morto nelle prime ore di mercoledì nella sua abitazione nel Maryland, a seguito di un infarto. La madre, Renee Trice, ha raccontato di aver parlato con lui la sera precedente e ha spiegato che Floyd aveva già affrontato tre infarti negli ultimi tre anni.

La carriera televisiva di Myers era iniziata proprio nella sitcom che lo aveva reso noto al grande pubblico, dove interpretava la versione infantile di Will Smith. Successivamente aveva ottenuto il ruolo del giovane Marlon Jackson nella miniserie The Jacksons: An American Dream. La sua ultima apparizione sullo schermo risale al 2000, in un episodio della serie Young Americans.

Terminata l’esperienza nel mondo della recitazione, Myers si era dedicato al sociale fondando la Ong Fellaship Men’s Group, un’organizzazione impegnata nel sostegno alla salute mentale maschile. La stessa associazione gli ha dedicato un commosso tributo sui social: “Rip al nostro caro fratello, uno dei nostri fondatori. Sei andato via, ma non sarai mai dimenticato. La missione continuerà in tuo onore. Il prossimo incontro sarà speciale, come avevamo parlato. Ti vogliamo bene.”