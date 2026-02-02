Maria Rita Parsi, funerali a Roma il 7 febbraio: camera ardente da giovedì

I funerali di Maria Rita Parsi si terranno a Roma sabato 7 febbraio. Da giovedì sarà aperta la camera ardente. La psicoterapeuta, scomparsa a 78 anni, era nota anche per la sua profonda devozione a Padre Pio.

I funerali di Maria Rita Parsi saranno celebrati sabato 7 febbraio alle 11 nella chiesa di San Salvatore in Lauro, nel centro di Roma. La psicoterapeuta è morta all’età di 78 anni. La notizia è stata diffusa da due amici a lei molto vicini, Piergiorgio Assumma e Stefania Massimiliani.

La camera ardente sarà allestita nella stessa chiesa e resterà aperta giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, dalle 9 alle 19. Al momento non è stato chiarito se verrà disposta un’autopsia per accertare le cause del decesso.

Leggi anche Pippo Baudo, camera ardente oggi a Roma: funerali mercoledì a Militello in Val di Catania

Alla morte di Parsi hanno voluto esprimere il loro cordoglio anche i frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. In un messaggio diffuso sui canali ufficiali del convento hanno ricordato il suo legame spirituale con Padre Pio, definendola una devota autentica e costante nel tempo.

Nel corso degli anni Maria Rita Parsi aveva partecipato a diverse produzioni televisive dedicate al santo di Pietrelcina. In una trasmissione del 21 ottobre di tre anni fa lo aveva indicato come una guida personale, raccontando l’impatto che la sua figura aveva avuto sul suo modo di vedere e aiutare gli altri.

Psicoterapeuta e saggista, Parsi ha ricevuto nel 2007 la medaglia d’oro della Camera dei Deputati per il lavoro svolto all’interno del Comitato scientifico internazionale del Centro Pio Manzù. Due anni dopo le è stato assegnato il Premio nazionale Paolo Borsellino.

È stata una presenza frequente nei media italiani, chiamata come esperta in numerose trasmissioni televisive e collaboratrice di testate nazionali. Tra le ultime apparizioni, quella del 31 gennaio su Rai 2, nel programma “Storie al bivio”, dove aveva commentato un recente caso di femminicidio.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi libri con diversi editori italiani. Tra i titoli più noti figurano “L’amore violato”, dedicato agli abusi sui minori, “Il mondo creato dai bambini”, “Maladolescenza. Quello che i figli non dicono” e “Noi siamo bellissimi”, uscito nel 2023 e rivolto per la prima volta al tema della terza età.