Da prof dell'anno al carcere: insegnante di matematica arrestata per abusi su uno studente, rischia 10 anni
Un premio appena ricevuto, poi l’arresto. Una docente di matematica in Louisiana è finita in carcere con l’accusa di abusi sessuali su un ex studente. Ora rischia una lunga condanna e una pesante sanzione economica.
Christie Oster, 38 anni, insegnante di matematica alla Broussard Middle School di Lafayette, in Louisiana, è stata arrestata mercoledì 28 gennaio 2026 con l’accusa di aver abusato sessualmente di un ex studente.
Solo pochi mesi prima, nel settembre 2025, la docente era stata premiata come Insegnante dell’Anno, un riconoscimento assegnato all’interno dell’istituto per i risultati ottenuti in classe e l’impegno educativo.
Dopo l’emergere delle accuse, il distretto scolastico ha disposto la sospensione immediata dell’insegnante in attesa degli sviluppi dell’indagine. Anche il messaggio di congratulazioni pubblicato dalla scuola sui social è stato rimosso.
Oster si trova attualmente detenuta presso il Lafayette Parish Jail. Il giudice ha fissato una cauzione di 50 mila dollari, pari a circa 42 mila euro.
Se riconosciuta colpevole, la docente rischia una condanna fino a dieci anni di carcere e una multa che può arrivare a 5 mila dollari, oltre 4 mila euro.