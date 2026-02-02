Morsa nel sonno da due serpenti: Ifunanya Nwangene muore a 26 anni, la cantante rivelazione di The Voice Nigeria

La cantante nigeriana Ifunanya Nwangene è morta a 26 anni dopo essere stata morsa da serpenti mentre dormiva nella sua casa di Abuja. Inutili i soccorsi per l’assenza dell’antidoto.

La notte tra il 30 e il 31 gennaio 2026 si trasforma in tragedia ad Abuja. Ifunanya Nwangene viene morsa da un serpente mentre dorme nella sua abitazione. I familiari la trovano in condizioni critiche e la portano subito in una clinica della zona, dove però manca l’antiveneno.

Il trasferimento urgente in ospedale non basta a salvarla. Le sue condizioni peggiorano rapidamente e la giovane artista muore dopo ore di sofferenza. Nella casa vengono rinvenuti due serpenti, dettaglio che chiarisce la dinamica dell’accaduto.

Nata a Enugu, Nwangene aveva 26 anni ed era diventata nota al grande pubblico con la partecipazione alla terza edizione di The Voice Nigeria. La sua interpretazione di “Take a Bow” di Rihanna aveva attirato l’attenzione del pubblico online, superando le 80 mila visualizzazioni su YouTube.

Dopo il talent aveva continuato a pubblicare cover e brani originali sui social, costruendo una fanbase in crescita. Pochi giorni prima della morte aveva annunciato un nuovo progetto musicale insieme al musicista Tbrass e stava lavorando al suo primo concerto da solista.

La notizia scuote l’ambiente artistico nigeriano. Colleghi e musicisti ricordano Ifunanya Nwangene come una voce promettente, capace di lasciare il segno nonostante una carriera ancora agli inizi, interrotta in modo improvviso e drammatico.