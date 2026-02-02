Fontana di Trevi a pagamento: al via i biglietti da 2 euro per i visitatori

Da oggi l’accesso ravvicinato alla Fontana di Trevi prevede un biglietto da 2 euro per i visitatori. Nelle prime ore sono stati venduti circa 3mila ticket, tra prevendite e acquisti diretti, con esenzione per residenti e categorie protette.

Scatta da oggi, lunedì 2 febbraio 2026, il nuovo sistema di accesso alla Fontana di Trevi. Nelle prime ore dall’apertura delle vendite, avvenuta alle 11, sono stati acquistati circa 3mila biglietti da 2 euro, sommando prevendite e vendite dirette.

Le prenotazioni online, attive dalla fine di gennaio, hanno già superato quota 2.300, mentre questa mattina circa 600 ticket sono stati venduti allo sportello di via della Stamperia. I dati sono stati diffusi dalla Sovrintendenza Capitolina.

Leggi anche Roma - tenta di arrampicarsi su Fontana di Trevi: multa da 1 -000 euro

Il contributo richiesto riguarda esclusivamente l’accesso ai gradoni della fontana. La piazza resta liberamente fruibile e non sono previste barriere o cancellate. Chi acquista il biglietto può sostare per alcuni minuti nell’area riservata e scattare fotografie con maggiore tranquillità.

Secondo l’assessore al Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, il nuovo sistema consentirà di valorizzare uno dei luoghi simbolo della città. Le entrate previste, stimate prudenzialmente in circa 6 milioni di euro l’anno, saranno destinate alla manutenzione e alla tutela del patrimonio.

Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, che ha ricordato come negli ultimi anni siano stati restaurati o siano in corso di restauro 113 siti cittadini. Le risorse serviranno anche a garantire l’accesso gratuito ai residenti e all’intero sistema museale capitolino per chi vive o è domiciliato nell’area metropolitana.

Il biglietto da 2 euro è valido tutti i giorni, inclusa la prima domenica del mese. Gli orari di accesso sono: lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 22, dal martedì alla domenica dalle 9 alle 22. In via straordinaria, oggi l’ingresso è consentito dalle 9 alle 22.

L’ingresso resta gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, per le persone con disabilità e un accompagnatore, per i bambini sotto i 6 anni e per le guide turistiche. Dopo le 22 la fontana rimane comunque visibile gratuitamente.

I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale dedicato alla Fontana di Trevi, dove sono disponibili anche tutte le informazioni sulle modalità di visita e di pagamento.