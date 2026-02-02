Felipe Melo, tensione alla Supercopa: tifoso lo affronta sugli spalti di Brasilia

Momenti di tensione a Brasilia durante la finale di Supercopa, con Felipe Melo coinvolto in un acceso confronto sugli spalti mentre era in diretta televisiva.

La finale di Supercopa tra Corinthians e Palmeiras ha vissuto attimi concitati anche fuori dal campo. Protagonista Felipe Melo, presente allo stadio Mané Garrincha in veste di commentatore per una televisione brasiliana.

Mentre stava scendendo le scale per raggiungere la postazione riservata alla diretta, l’ex centrocampista è stato preso di mira da un tifoso del Corinthians. Prima gli insulti, poi il confronto ravvicinato, con l’uomo che lo ha afferrato per la maglia nel momento di maggiore tensione.

Leggi anche Sosia di Jannik Sinner avvistato sugli spalti di Indian Wells: la foto diventa virale

La sicurezza è intervenuta rapidamente, separando i due e accompagnando Felipe Melo lontano dalla zona degli spalti. Il tifoso ha continuato a urlare anche dopo l’allontanamento dell’ex calciatore.

All’origine dell’episodio ci sarebbe il passato sportivo di Melo, legato per anni al Palmeiras, storica rivale del Corinthians. Un trascorso che, anche a carriera conclusa, continua ad accendere gli animi tra i sostenitori più accesi.