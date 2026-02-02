Massimiliano Rosolino e Natalia Titova riappaiono insieme al compleanno della figlia

Una foto di famiglia segna il ritorno pubblico di Natalia Titova dopo mesi di silenzio. L’occasione è il tredicesimo compleanno della figlia Vittoria Sidney, festeggiato insieme a Massimiliano Rosolino e all’altra figlia Sofia Nicole.

Dopo un lungo periodo lontana dai social, Natalia Titova è tornata a mostrarsi accanto alla sua famiglia. La ballerina compare in uno scatto condiviso da Massimiliano Rosolino in occasione del tredicesimo compleanno di Vittoria Sidney.

Nella foto, scattata a fine serata, Titova sorride insieme al marito e alle due figlie, Vittoria Sidney e Sofia Nicole. Un’immagine semplice, senza pose costruite, che segna la prima apparizione pubblica della ballerina dopo mesi di assenza.

Lo scatto non arriva dal profilo personale di Titova, ma da quello di Massimiliano Rosolino. La pubblicazione ha attirato attenzione anche perché negli ultimi mesi la coppia aveva mantenuto il massimo riserbo sulla propria vita privata.

In passato, Rosolino aveva accennato a un periodo complesso per la famiglia, senza entrare nei dettagli, dopo alcune indiscrezioni emerse durante una trasmissione televisiva. Nessuno dei due ha mai chiarito pubblicamente la natura delle difficoltà.

Nel post dedicato alla figlia, l’ex nuotatore ha accompagnato la foto con una dedica per il compleanno: ha raccontato una festa lunga più di dieci giorni, condivisa con parenti, amici di scuola e compagni di nuoto, definendo la felicità della ragazza il regalo più grande.

Solo poche settimane prima, Rosolino aveva spiegato sui social che Titova aveva trascorso le festività natalizie lontano da casa per cause indipendenti dalla loro volontà, scherzando sulla sua permanenza in Russia.