Aggredisce una donna alla stazione di Padova, poi attacca i poliziotti e devasta la Volante: arrestato 35enne

Un uomo ha aggredito una donna alla stazione di Padova, poi ha attaccato i poliziotti intervenuti e devastato l’auto di servizio. Tre agenti feriti, arresto dopo una fuga per le strade della città.

Ha colpito una donna con calci e pugni alla stazione ferroviaria di Padova, poi si è scagliato contro gli agenti intervenuti per fermarlo. Un uomo di 35 anni, di origine senegalese, è stato arrestato dopo una violenta sequenza di aggressioni che ha lasciato tre poliziotti feriti.

L’allarme è scattato dopo una chiamata al 118 da parte di un cittadino. I soccorritori hanno assistito una donna italiana di 42 anni, trovata con escoriazioni alle braccia, arrossamenti allo zigomo e una ferita al volto. La vittima ha raccontato di essere stata colpita poco prima al termine di una discussione per motivi banali con un uomo che conosceva solo di vista.

Leggi anche Padova, uomo con ascia aggredisce poliziotti: fermato con un colpo alla gamba

Sulla base della descrizione fornita, le pattuglie hanno individuato il sospettato nei pressi della stazione. Alla richiesta di documenti, l’uomo ha dichiarato di non averne e si è rifiutato di fornire le proprie generalità, dandosi subito alla fuga per le vie della città.

Ne è nato un inseguimento, concluso grazie all’intervento di altre Volanti che sono riuscite a bloccarlo. Una volta circondato, il 35enne ha iniziato a insultare gli agenti, urlando frasi sconnesse e assumendo un atteggiamento aggressivo. Nonostante i tentativi di calmarlo, ha reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi al fermo.

Nella colluttazione tre poliziotti sono rimasti feriti, ma l’uomo è stato comunque immobilizzato e caricato sull’auto di servizio. Anche durante il trasporto ha continuato a colpire l’interno del mezzo, prendendo a calci il finestrino e causando danni alla Volante.

Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un irregolare senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, tra cui reati legati alla droga, resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e violazioni contro il patrimonio. Era già destinatario di provvedimenti come l’avviso orale del questore, un ammonimento e l’obbligo di dimora nel Comune di Padova.

Per l’uomo è stato disposto l’arresto e l’avvio della procedura di allontanamento dal territorio nazionale, con il trasferimento in un centro di permanenza per il rimpatrio.