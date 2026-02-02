Trump attacca i Grammy e Trevor Noah: Mai stato sull'isola di Epstein
Donald Trump attacca duramente i Grammy Awards e il loro conduttore Trevor Noah, negando qualsiasi legame con l’isola di Jeffrey Epstein e annunciando azioni legali per presunte dichiarazioni diffamatorie.
Donald Trump torna a colpire i Grammy Awards con un post pubblicato su Truth, definendo la cerimonia “il peggio, praticamente inguardabile”. Nel messaggio prende di mira anche la rete televisiva che ha trasmesso l’evento, accusandola di aver mandato in onda quello che considera un prodotto di scarso valore.
Nel mirino dell’ex presidente Usa finisce soprattutto Trevor Noah, conduttore della serata. Trump contesta una frase attribuita a Noah, secondo cui lui e Bill Clinton sarebbero stati sull’isola di Jeffrey Epstein. “Sbagliato”, scrive, precisando di non poter parlare per Clinton ma di non essere mai stato né sull’isola né in luoghi vicini.
Trump aggiunge di non essere mai stato accusato in passato di frequentazioni con Epstein, nemmeno dai media che definisce ostili. La dichiarazione fatta durante la cerimonia viene descritta come falsa e diffamatoria, con toni particolarmente duri nei confronti del presentatore.
Il post si chiude con la minaccia di un’azione legale. Trump annuncia l’intenzione di coinvolgere i propri avvocati e di chiedere un risarcimento consistente, promettendo una causa contro Trevor Noah e ribadendo che non lascerà correre quanto accaduto durante la diretta televisiva.