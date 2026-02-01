Michael Jackson, audio inediti nel documentario The Trial riaprono il caso
Nuove registrazioni audio inedite riportano Michael Jackson a parlare del suo rapporto con i bambini. I file sono al centro di un documentario in arrivo nel Regno Unito che riapre il dibattito sul processo del 2005 e sulla sua vita privata.
Registrazioni mai ascoltate prima attribuite a Michael Jackson compaiono in The Trial, una serie documentaria in quattro episodi prodotta da Wonderhood Studios e in onda su Channel 4. Le tracce audio mostrano la voce della popstar mentre racconta il legame con i bambini che frequentavano il suo entourage.
In uno dei passaggi più citati, Jackson dice che i bambini si affezionavano alla sua personalità e cercavano contatto fisico, una situazione che, a suo dire, lo metteva talvolta nei guai. Nel trailer della serie la frase viene ripetuta più volte, con toni che hanno colpito gli autori del progetto.
Leggi anche Le Iene: audio e chat inediti sul caso Sangiuliano-Boccia
Alcune affermazioni risultano particolarmente forti. In un audio, il cantante arriva a dire che l’idea di non poter più vedere un bambino lo avrebbe spinto al suicidio. Dichiarazioni che gli esperti intervistati nel documentario definiscono senza precedenti per il loro contenuto e per il carattere privato delle confessioni.
The Trial non si concentra solo sulle parole di Jackson. La serie ricostruisce il clima attorno al processo del 2005, affrontando temi come la celebrità, l’identità razziale e il funzionamento della giustizia statunitense, cercando di andare oltre l’attenzione mediatica che accompagnò il caso.
Le accuse contro Jackson nacquero dopo la messa in onda, nel 2003, di Living with Michael Jackson. Al cantante vennero contestati abusi sessuali su un minore, la somministrazione di alcol a un bambino e un presunto complotto per trattenere una famiglia nel ranch di Neverland, in California.
Il 13 giugno 2005, al termine di un processo durato quattordici settimane, la giuria della Corte di Santa Maria assolse Jackson da tutte le imputazioni. La popstar morì il 25 giugno 2009, a 50 anni, per un’intossicazione acuta da Propofol, secondo quanto stabilito dalle autorità.