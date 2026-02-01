Petardo in campo allo Zini, Audero colpito durante Cremonese-Inter

Paura allo Zini durante Cremonese-Inter: un petardo lanciato dagli spalti colpisce il portiere Audero a inizio ripresa, fermando il gioco e facendo scattare i soccorsi in campo.

Momenti di tensione allo stadio Zini nel corso di Cremonese-Inter, giocata domenica 1 febbraio. All’inizio del secondo tempo un petardo lanciato dal settore ospiti è finito in area di rigore, colpendo il portiere della Cremonese, Emil Audero, ex della partita.

Lo scoppio ha attirato subito l’attenzione dell’arbitro Davide Massa, che ha interrotto il gioco e si è diretto verso l’area. Audero era a terra, dolorante, mentre dallo stadio si percepiva chiaramente la gravità dell’accaduto.

Lo staff medico della Cremonese è intervenuto immediatamente per prestare soccorso al portiere, con diversi giocatori delle due squadre che si sono avvicinati per verificare le sue condizioni.

Dalla parte opposta del campo, Lautaro Martinez, capitano dell’Inter e autore del gol del vantaggio nerazzurro, si è rivolto ai tifosi ospiti chiedendo calma e invitando a evitare ulteriori lanci.

L’episodio potrebbe avere conseguenze disciplinari per il club nerazzurro. Una sanzione economica appare probabile, ma l’entità dipenderà dal referto arbitrale e dalle decisioni del Giudice Sportivo. Non è esclusa anche la chiusura del settore ospiti nelle prossime trasferte della squadra di Chivu.