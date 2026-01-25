Cremonese, il pullman parte senza Audero dopo Sassuolo: portiere lasciato al Mapei Stadium

Una disattenzione incredibile nel dopogara di Sassuolo-Cremonese: il pullman della squadra lascia lo stadio senza il portiere titolare, rimasto indietro per impegni con la stampa dopo il match di campionato.

Il fischio finale di Sassuolo-Cremonese ha aperto la strada a un episodio destinato a far discutere. Al termine della partita persa di misura dai grigiorossi, la squadra ha lasciato il Mapei Stadium per rientrare a Cremona, ma non tutti erano a bordo.

A restare indietro è stato Emil Audero, impegnato nelle consuete interviste post gara. Il portiere, reduce dall’impegno sul campo, stava parlando con alcuni giornalisti provenienti dall’Indonesia, Paese legato alle sue origini familiari, quando il resto del gruppo aveva già raggiunto il pullman.

Nessun dirigente o membro dello staff si è accorto dell’assenza del giocatore al momento della partenza. Il mezzo ha così lasciato lo stadio senza il numero uno, che si è ritrovato improvvisamente solo all’interno dell’impianto emiliano.

Solo in un secondo momento la situazione è emersa, costringendo il club a intervenire. La Cremonese ha organizzato un rientro alternativo, mettendo a disposizione un’auto per accompagnare Audero fino a casa.