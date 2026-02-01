Caduta Libera si rinnova: nuove sfide, montepremi più alto e Isobel Kinnear al centro

Da lunedì 2 febbraio il preserale di Canale 5 cambia passo: Caduta Libera si rinnova con nuove regole, più spettacolo e un ruolo centrale per Isobel Kinnear, chiamata a dare un volto diverso al game show.

Caduta Libera si prepara a una svolta netta. A partire da lunedì 2 febbraio, il game show condotto da Max Giusti torna in onda con una versione profondamente rivista, pensata per reagire a una fase di ascolti in difficoltà e alla pressione sempre più forte della concorrenza nel preserale.

La decisione è maturata dopo settimane complesse sul fronte dei numeri. Mediaset ha scelto di intervenire in modo strutturale, evitando ritocchi di facciata e puntando su un vero cambio di passo. Le nuove puntate sono state provate nello Studio 11 di Cologno Monzese, dove il cast si è riunito domenica 1 febbraio per mettere a punto il nuovo assetto del programma.

Il rinnovamento riguarda prima di tutto il meccanismo di gioco. Entrano in scena due sfide completamente nuove, pensate per aumentare il ritmo e rendere l’andamento meno prevedibile. Cambia anche la posta in palio: il montepremi massimo potrà arrivare fino a 500.000 euro, una cifra che alza sensibilmente la tensione e il livello della competizione.

Accanto alle novità di struttura, cresce la componente di spettacolo. Il programma punta su una maggiore integrazione tra quiz e intrattenimento, con una messa in scena più dinamica e una regia pensata per rendere il racconto televisivo più riconoscibile e coinvolgente.

Il cambiamento più evidente riguarda Isobel Kinnear. Dopo un inizio di stagione in cui il suo ruolo era rimasto defilato, la nuova versione del format sceglie di valorizzarne apertamente il talento. La danza diventa parte integrante dello show, non più un semplice elemento accessorio.

La nuova sigla, con una coreografia firmata da Mattia Tuzzolino e interpretata da Isobel insieme ai performer Andrea Briida e Filippo Morani, segna l’avvio di questa scelta. Ma non è l’unica novità: nelle puntate rinnovate debutta anche un gioco dedicato alle coreografie più iconiche, costruito per sfruttare il suo background artistico.

La mossa racconta una correzione di rotta chiara. Caduta Libera prova a rafforzare la propria identità puntando su un equilibrio diverso tra competizione e spettacolo, con l’obiettivo di tornare competitivo nella fascia delle 18.40 e aprire una nuova fase del suo percorso televisivo.