Bilbao, uccide il compagno: trovato morto accoltellato e evirato

Una vicenda domestica finita nel sangue scuote Bilbao. Un uomo di 67 anni è stato ucciso e evirato nel suo appartamento, mentre la compagna è stata arrestata. I vicini parlano di una relazione che non lasciava presagire nulla di simile.

La tragedia è avvenuta il 30 gennaio in un appartamento del quartiere Uribarri, a Bilbao. Un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita all’interno della casa che condivideva con la compagna, una donna di 55 anni. Il corpo presentava numerose ferite da coltello e una mutilazione: il pene era stato reciso.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la donna era ancora nell’abitazione. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, avrebbe ammesso la responsabilità dell’omicidio. L’allarme sarebbe partito dalla figlia adulta della 55enne, che dopo aver ascoltato il racconto della madre ha contattato la polizia.

Leggi anche Mistero a Garzeno: Ex vicesindaco trovato morto, accoltellato nella sua abitazione

L’indagine è stata affidata all’Ertzaintza, la polizia autonoma dei Paesi Baschi. Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione quanto accaduto e cercano di chiarire il movente. Al momento non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale sulle ragioni del gesto.

Chi conosceva la coppia fatica a trovare una spiegazione. Amici e vicini raccontano di due persone insieme da circa cinque anni, viste spesso in giro per il quartiere e considerate affiatate. Gestivano anche un bar nella zona. «Sembravano una coppia normale, tranquilla», è il commento ricorrente tra chi li frequentava, ora sotto shock per un epilogo così violento.