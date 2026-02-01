Ucraina, attacco russo con droni a Dnipro: due morti mentre proseguono i combattimenti

Due civili uccisi a Dnipro dopo un attacco russo con droni che ha incendiato abitazioni. Mentre i bombardamenti continuano, Kiev guarda ai prossimi contatti diplomatici attesi per la settimana entrante.

La guerra non rallenta. Nella notte un raid russo con droni ha colpito la regione centrale di Dnipropetrovsk, causando la morte di due civili nella città di Dnipro. Le vittime sono un uomo e una donna, rimasti coinvolti nell’impatto di un velivolo senza pilota.

Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, l’attacco ha provocato un incendio che ha distrutto una casa e danneggiato altre due abitazioni, oltre a un’automobile parcheggiata nelle vicinanze. I soccorsi sono intervenuti durante la notte per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area colpita.

Nonostante l’intensità dei combattimenti, Kiev continua a muoversi sul piano diplomatico. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l’Ucraina si sta preparando a una serie di incontri previsti per la prossima settimana, nell’ambito dei contatti con Mosca.

Zelensky ha spiegato che il governo ucraino resta in stretto coordinamento con gli Stati Uniti e attende indicazioni sui formati e sulle date dei prossimi colloqui, ribadendo la disponibilità di Kiev a partecipare a qualsiasi tavolo che possa produrre risultati concreti.