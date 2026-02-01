Breve tregua sull'Italia, poi nuova ondata di maltempo con piogge e neve

Breve pausa dal maltempo su gran parte d’Italia, ma durerà poco: da lunedì tornano piogge diffuse e nevicate fino a bassa quota, con una nuova perturbazione atlantica pronta a colpire soprattutto Nord e Centro.

Il vortice che ha colpito il Sud si sta spostando verso la Grecia e lascia spazio a una fase più tranquilla su molte zone d’Italia. La stabilità, però, avrà vita breve e già nei prossimi giorni il tempo tornerà a peggiorare in modo deciso.

La giornata di domenica vede prevalere il sole su gran parte del Centro-Nord. Restano invece nubi e piogge sparse all’estremo Sud, in Sardegna e lungo il basso Adriatico, dove si avvertono ancora gli ultimi effetti della circolazione instabile.

Leggi anche Maltempo in arrivo sull'Italia: piogge diffuse e neve fino in collina, poi rapido miglioramento

Da lunedì cambierà lo scenario, a partire dal Nord-Ovest. Le nuvole aumenteranno rapidamente su Liguria e zone vicine, con le prime piogge e nevicate a quote basse. È l’avvio di una fase perturbata destinata a coinvolgere ampie aree del Paese.

Martedì sarà la giornata più movimentata al Nord e su parte del Centro. Le precipitazioni diventeranno diffuse e a tratti intense, con neve fino in pianura sul Piemonte. Attese fioccate anche su città come Torino, Cuneo, Asti e Alessandria.

Attenzione agli accumuli di pioggia soprattutto tra Liguria e Triveneto, dove in alcune aree si potranno superare i 100 millimetri in 24 ore. Mercoledì il maltempo tenderà a scendere verso il Centro-Sud, estendendo le piogge a nuove regioni.

La perturbazione porterà anche nuova neve sulle Dolomiti, un elemento favorevole per gli impianti in vista degli eventi sportivi invernali. Il flusso atlantico resta quindi protagonista, con un susseguirsi di fronti umidi diretti verso la Penisola.

Situazione opposta negli Stati Uniti, dove il gelo ha raggiunto latitudini insolite. Temperature intorno allo zero si sono registrate perfino a Miami, con valori sotto zero in altre aree della Florida, uno scenario raro per quelle zone.

Nel dettaglio, domenica tempo in prevalenza stabile al Nord, qualche disturbo sull’Abruzzo e maltempo al Sud salvo schiarite in Campania. Lunedì più nubi al Nord-Ovest, sereno altrove al Centro, variabile al Sud. Martedì piogge al Nord e su Toscana e Lazio in serata.