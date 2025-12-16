Maltempo in arrivo sull'Italia: piogge diffuse e neve fino in collina, poi rapido miglioramento

Una nuova fase di maltempo è pronta a interessare l’Italia, con precipitazioni diffuse e locali fenomeni intensi. Le analisi meteo indicano l’estensione di una profonda area di bassa pressione dal Nord Atlantico verso il Mediterraneo, capace di innescare un peggioramento rapido e organizzato su ampie porzioni del Paese.

A partire da martedì 16 dicembre, l’avvicinamento del ciclone favorirà un deciso rinforzo dei venti meridionali. Le correnti, attraversando il Mar Mediterraneo, assorbiranno grandi quantità di umidità, creando le condizioni ideali per piogge abbondanti e persistenti. Le zone più esposte risultano Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia, dove non si escludono rovesci di forte intensità. Il peggioramento tenderà a coinvolgere anche gran parte del Centro-Nord.

Le precipitazioni non saranno limitate alla pioggia. Sulle aree montane, oltre i 1200 metri, torneranno nevicate anche consistenti, soprattutto sull’arco alpino centro-occidentale. La presenza di aria più fredda in quota sul Nord-Ovest consentirà l’abbassamento della quota neve, con fiocchi attesi fino alle colline e possibili accumuli tra i 400 e i 500 metri nelle province di Cuneo e Asti.

Nel corso di mercoledì 17 dicembre, il sistema depressionario inizierà gradualmente ad allontanarsi, pur continuando a condizionare il tempo. Nelle prime ore della giornata sono previste ancora piogge su diversi settori del Nord-Est e lungo le coste tirreniche, con fenomeni in attenuazione solo nella seconda parte del giorno.

Da giovedì 18 dicembre l’atmosfera mostrerà segnali di stabilizzazione, con un progressivo ritorno di schiarite su gran parte del territorio nazionale. Contestualmente è atteso un aumento delle temperature, più evidente al Centro-Sud e sulle isole maggiori, favorito da una ventilazione meridionale sostenuta. I valori massimi potranno raggiungere i 16-18°C in città come Roma, Napoli e Palermo.