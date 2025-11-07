Grammy Awards 2026: Kendrick Lamar guida le nomination, boom per Lady Gaga e Leon Thomas

Kendrick Lamar è l’artista più nominato ai Grammy Awards 2026, con un totale di nove candidature annunciate a Los Angeles dalla Recording Academy.

Al secondo posto per numero di nomination figura Lady Gaga, che ottiene sette candidature e supera così il suo precedente record del 2010. Con lei, a quota sette, anche i produttori Jack Antonoff e Cirkut.

Tra i nomi che sorprendono maggiormente quest’anno spicca Leon Thomas, artista emergente che conquista sei nomination, lo stesso numero ottenuto da Sabrina Carpenter, Serban Ghenea e Bad Bunny. Quest’ultimo è in corsa nelle tre categorie principali: album dell’anno, disco dell’anno e canzone dell’anno, oltre a essere protagonista dell’halftime show del Super Bowl.

Tra gli otto candidati come Miglior Nuovo Artista, Leon Thomas è l’unico con un numero significativo di candidature in più categorie. Molti altri nomi presenti nella categoria figurano invece solo con questa candidatura, tra cui Alex Warren, autore del successo radiofonico “Ordinary”, brano che però non compare nelle altre liste.

I sostenitori del franchise Kpop Demon Hunters esultano per le quattro nomination di “Golden”, tra cui la prestigiosa proposta per Canzone dell’Anno.

Alcuni dei dischi più popolari del 2025 risultano assenti dalle nomination per ragioni di tempismo o scelta diretta degli artisti. Il secondo album più venduto dell’anno, “I’m the Problem” di Morgan Wallen, non è stato candidato su sua decisione. “The Life of a Showgirl” di Taylor Swift non rientra invece nel periodo di eleggibilità.

Nonostante il mercato abbia visto un calo del genere hip-hop, la categoria è fortemente presente nelle nomination: oltre al predominio di Kendrick Lamar, Doechii, Clipse e Tyler, the Creator ottengono cinque candidature ciascuno. Il country risulta invece meno rappresentato, senza presenze nelle quattro categorie principali.

La cerimonia dei Grammy Awards si terrà il primo febbraio e sarà trasmessa in diretta su CBS e in streaming su Paramount+ dalle ore 20 (fuso orario di Los Angeles).