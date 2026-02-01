Domenica In del 1° febbraio: film, fiction, musica e ospiti in studio

La puntata del 1° febbraio di Domenica In unisce cinema, fiction, musica, attualità e spettacolo, con numerosi ospiti tra volti noti dello schermo, protagonisti delle serie tv e artisti legati al Festival di Sanremo.

Nuovo appuntamento pomeridiano su Rai 1 con Domenica In, in onda dalle 14 alle 17.10, guidato da Mara Venier insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. In studio si alternano cinema, televisione e musica, con racconti e momenti di spettacolo.

Tra i primi ospiti arrivano Christian De Sica e Lillo Petrolo, pronti a presentare il film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, commedia diretta da Eros Puglielli che debutta al cinema il 5 febbraio. I due attori svelano retroscena e atmosfera del set.

Spazio poi alla fiction con Lino Guanciale, che parla della miniserie L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, coproduzione Rai Fiction diretta da Michele Soavi. La storia approda in prima serata su Rai 1 il 3 e 4 febbraio.

La musica entra in scaletta con Nicola Di Bari e il tenore Vittorio Grigolo. Insieme propongono “De vez en cuando”, brano pubblicato in occasione dell’anniversario della nascita di Diego Armando Maradona e a cinque anni dalla sua scomparsa.

Non manca un omaggio al Festival di Sanremo, con una serie di artisti che riportano sul palco alcuni dei loro successi: Marco Carta, Scialpi, Pierdavide Carone, Francesca Alotta, Paolo Mengoli, Michele e Bobby Solo.

Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno affrontano i temi della settimana con Francesco Giorgino, Giovanni Terzi e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, tra cronaca e riflessioni sui fatti più discussi.

Enzo Miccio ripercorre le storie sentimentali di Carlo d’Inghilterra, dal matrimonio con Lady Diana fino al legame con Camilla, oggi regina consorte. A chiudere il clima leggero ci pensa Teo Mammucari con il gioco “La cassaforte di Domenica In”.