Anna Tatangelo rinvia il tour Tatangeles: Ho bisogno di tempo

Anna Tatangelo rinvia le prime date del tour per dedicarsi alla maternità. I concerti previsti ad aprile slittano all’autunno: la cantante spiega la scelta e conferma che lo stop è solo temporaneo.

La decisione è arrivata con un messaggio diretto ai fan. Anna Tatangelo ha annunciato il rinvio delle date del tour Tatangeles, spiegando che non è stata una scelta semplice ma necessaria in questo momento della sua vita.

Alla base dello stop c’è la maternità. La cantante è diventata mamma lo scorso 3 gennaio della piccola Beatrice e ha raccontato di sentire il bisogno di rallentare per dedicare tempo alla famiglia, con la stessa dedizione che ha sempre riservato alla musica.

Il rinvio non segna una cancellazione. Tatangelo ha chiarito che si tratta di una pausa temporanea e che i concerti sono già stati riprogrammati per l’autunno, con l’obiettivo di tornare sul palco nelle condizioni migliori.

Nel suo messaggio ha parlato anche del rapporto con il pubblico, spiegando di sentire una forte responsabilità verso chi la segue da anni. Le due date rappresentano per lei un passaggio importante e meritano uno spettacolo curato e all’altezza delle aspettative.

I concerti inizialmente fissati per aprile cambiano calendario. Milano, previsto il 9 aprile, si terrà il 19 novembre, mentre Napoli, atteso il 17 aprile, è stato spostato al 17 novembre. Un rinvio pensato per recuperare energie e preparare ogni dettaglio con attenzione.