Anna Tatangelo: Con Gigi DAlessio ho trovato un rifugio, ma mi hanno giudicata per ogni cosa

Anna Tatangelo ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua relazione con Gigi D’Alessio, durata dal 2005 al 2018, durante un’intervista nel podcast One More Time di Luca Casadei. La cantante ha ricordato il primo incontro con lui a 18 anni, dopo il suo esordio a Sanremo: "Mi ha riconosciuta e mi ha proposto di cantare insieme, da lì è nato tutto. A settembre siamo andati in Australia e lì è scoppiato l’amore".

Tatangelo ha descritto la relazione come un rifugio in cui ha trovato leggerezza e premura: "Mi sono ritrovata in un amore stupendo. Volevo sentirmi all’altezza di un uomo con molta più esperienza di me". Nonostante il legame sincero, le critiche non sono mancate: "Gigi ha sempre detto che il suo matrimonio era finito prima che iniziasse la nostra storia, ma i giornali si sono concentrati sul fatto che fosse ancora sposato su carta. Mi attaccavano per tutto: cosa cantavo, come mi truccavo".

Nel corso dell’intervista, Anna ha anche parlato del dolore per la perdita della madre, avvenuta oltre due anni fa a causa di un adenocarcinoma: "È stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Non mi sono più sentita figlia. Vedere una donna così forte crollare è devastante". Ha ricordato le sue ultime parole: "Le ho preso la mano e le ho detto: ‘Mamma, ti voglio ringraziare perché la donna che sono è grazie a te in tutto e per tutto’".

Potrebbe interessarti anche: