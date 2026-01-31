Roccaraso si blinda contro l'assalto dei tiktoker: 157 bus prenotati e controlli rafforzati

Roccaraso si prepara a un nuovo weekend sotto pressione per l’arrivo di tiktoker e pullman turistici. Il Comune rafforza controlli e accessi mentre influencer e follower tornano in Abruzzo, tra misure straordinarie e traffico regolato.

Il dispositivo di sicurezza è pronto a scattare. A Roccaraso sono stati mobilitati circa 75 operatori tra polizia, carabinieri, municipale e volontari della protezione civile per gestire l’afflusso previsto nel fine settimana.

Il piano ricalca quello sperimentato lo scorso anno dopo l’ondata di influencer e visitatori arrivati grazie ai social. Stavolta l’organizzazione è stata potenziata: una trentina di volontari è già operativa e le forze dell’ordine presidiano i punti chiave di accesso al paese.

Le prenotazioni dei pullman hanno superato ogni stima. Sul portale comunale risultano registrati 157 bus turistici, ben oltre il tetto dei 50 mezzi autorizzati dalla Prefettura. Per questo motivo, più di cento pullman verranno fermati e deviati.

L’accesso sarà consentito solo ai mezzi muniti di pass rilasciato dal Comune. Il filtro principale, come negli anni scorsi, sarà allestito sulla statale 17, dove una sorta di “dogana” controllerà gli ingressi verso la località sciistica.

Intanto è tornata in paese Rita De Crescenzo, già protagonista dell’ondata dello scorso inverno. La tiktoker ha annunciato la sua presenza con un video notturno, parlando di neve artificiale e paesaggi montani, rassicurando i follower nonostante le condizioni meteo.

Lo scorso anno la sua visita aveva attirato oltre diecimila persone e più di duecento pullman, mandando in tilt traffico e servizi. Da allora è nato il modello dei 50 bus, oggi adottato anche in altri comuni e nuovamente messo alla prova.

Nel resto del comprensorio dell’Alto Sangro si registrano circa cinquemila presenze nei giorni feriali e fino a ventimila nel weekend. I controlli restano costanti: nelle ultime settimane la Guardia di Finanza ha sequestrato piccole quantità di droga durante le verifiche su strada.