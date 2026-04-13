Dominic Frimpong ucciso a 20 anni durante assalto armato al bus del Berekum Chelsea

Dominic Frimpong è morto a 20 anni dopo essere stato ferito in un agguato armato contro il bus del Berekum Chelsea in Ghana. Il giovane calciatore è stato colpito durante l’attacco mentre la squadra rientrava da una partita.

Il calciatore ghanese Dominic Frimpong, 20 anni, non è sopravvissuto alle ferite riportate dopo essere stato raggiunto da un proiettile durante un attacco contro il pullman della sua squadra. Il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Bibiani, dove i medici ne hanno constatato il decesso poco dopo l’arrivo.

L’agguato è avvenuto domenica sera nella regione Ashanti, nel sud del Ghana, mentre il Berekum Chelsea stava rientrando dopo una gara di campionato. A bordo del mezzo viaggiavano circa trenta persone tra calciatori e membri dello staff.

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Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, un gruppo composto da sei uomini armati, di cui almeno tre con fucili a pompa, ha preso di mira il veicolo. L’autista ha tentato una manovra per allontanarsi, ma gli aggressori hanno aperto il fuoco colpendo ripetutamente il bus.

Sull’episodio è stata avviata un’indagine per individuare i responsabili dell’attacco. Le autorità stanno raccogliendo elementi utili per chiarire la dinamica e le motivazioni dell’azione armata.

La Federazione calcistica del Ghana ha espresso cordoglio per la morte del giocatore e ha chiesto interventi concreti per garantire maggiore sicurezza alle squadre impegnate nelle competizioni nazionali, annunciando misure più rigide per i trasferimenti.