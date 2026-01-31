Fabio Fazio annuncia Alberto Trentini ospite a Che Tempo Che Fa

Domenica 1 febbraio Alberto Trentini sarà in studio a Che Tempo Che Fa. L’annuncio arriva dai social di Fabio Fazio, che racconta l’attesa durata oltre un anno e l’emozione per un incontro atteso da tempo.

Alberto Trentini sarà ospite di Che Tempo Che Fa nella puntata in onda domenica 1 febbraio. La notizia è stata resa pubblica da Fabio Fazio con un messaggio condiviso sui social, arrivato senza preavviso e accolto con grande attenzione.

Il conduttore ha ricordato i 423 giorni trascorsi tra apprensione e iniziative di sostegno. Un periodo lungo più di un anno, segnato da appelli pubblici, momenti di preghiera e manifestazioni, con l’obiettivo di non lasciare solo Trentini.

Nel suo racconto, Fazio ha voluto citare la forza della madre di Alberto, descritta come una presenza costante e determinata durante tutta l’attesa. Un riferimento personale che accompagna l’annuncio dell’incontro in studio.

Per il presentatore, la puntata di domenica rappresenta un traguardo atteso a lungo. L’arrivo di Trentini in trasmissione permetterà di incontrarlo di persona e di chiudere una vicenda che ha coinvolto e tenuto col fiato sospeso molte persone.