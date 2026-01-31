Chi ha vinto Tali e Quali finale 2026: Daniele Quartapelle trionfa come Renato Zero

La finale del 30 gennaio di Tali e Quali su Rai 1 incorona Daniele Quartapelle con l’imitazione di Renato Zero. Tra battute, fischi e momenti tesi in giuria, lo show condotto da Nicola Savino ha chiuso l’edizione 2026.

La serata conclusiva di Tali e Quali su Rai 1 ha assegnato il titolo di miglior imitatore a Daniele Quartapelle, premiato per la sua versione di Renato Zero. Al secondo posto Veronica Perseo nei panni di Lady Gaga. In studio atmosfera accesa tra musica, ironia e giudizi senza filtri.

Alla guida dello show per la prima volta Nicola Savino, chiamato a dirigere la sfida tra i concorrenti migliori delle puntate precedenti e alcuni vincitori delle scorse edizioni. In giuria Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez, affiancati per la finale da Nino Frassica e Alessandro Siani.

Tra le prime esibizioni quella di Antonio Caridei con un brano di Gigi D’Alessio, accolta con apprezzamenti e battute. Siani ha scherzato sulla somiglianza, mentre Lopez ha giocato sul doppio tra imitazione e originalità del concorrente.

Spazio poi a interpretazioni molto diverse tra loro: Francesco Divito ha vestito i panni di Antonella Ruggiero, Roy Paladini quelli di Michael Jackson, mentre Roberto Rossiello ha portato sul palco un altro Renato Zero con “Cercami”. Applausi anche per Irene Petitto nei panni di Maria Callas, con commenti ironici dei giudici sulla potenza della voce.

Momento teso durante l’esibizione di Raffaele De Benedictis che imitava Ligabue. Malgioglio ha espresso un giudizio severo, coperto dai fischi del pubblico. Il paroliere ha replicato senza arretrare, mentre Siani ha alleggerito con una battuta sul celebre brano “Hai un momento Dio”.

Standing ovation per Clelia Cicero con “Non, je ne regrette rien” di Édith Piaf. Parte della giuria ha apprezzato il lato teatrale, Malgioglio invece ha parlato di interpretazione poco incisiva. Il pubblico ha reagito rumorosamente, con Frassica che ha interrotto il momento con una delle sue uscite surreali.

Quando è toccato a Daniele Quartapelle, ancora nei panni di Renato Zero, la tensione tra i giurati è salita. Siani ha provato a intervenire ma è stato interrotto, dando vita a un botta e risposta che ha acceso lo studio. Il comico ha comunque reso omaggio a Giorgio Panariello, citandolo come riferimento per questo tipo di imitazioni.

Tra i passaggi più sentiti quello dedicato a Pino Daniele, ricordato da Paolo De Vivo. Siani, visibilmente coinvolto, ha parlato del cantautore come voce autentica di Napoli. Malgioglio ha mantenuto una linea critica, sottolineando differenze rispetto alla prova precedente del concorrente.

L’ultima a esibirsi è stata Veronica Perseo con Lady Gaga. L’interpretazione ha colpito buona parte della giuria, ma non Malgioglio, scatenando la reazione di Siani, Lopez e Marcuzzi che hanno lasciato lo studio per protesta durante il giudizio.

Nel corso della serata anche un momento comico con Savino che ha imitato Carlo Conti e introdotto una falsa Adele, poi rivelatasi Carmen Di Pietro in versione volutamente stonata. Dopo il riepilogo delle esibizioni sono arrivati i voti di concorrenti e giuria.

Il verdetto finale ha premiato Daniele Quartapelle. L’imitazione di Renato Zero ha convinto pubblico e giurati per somiglianza e presenza scenica. Savino ha chiuso ringraziando Carlo Conti e dando appuntamento al Dopofestival di Sanremo, in partenza il 24 febbraio, che lo vedrà alla conduzione.