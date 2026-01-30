Tali e Quali, stasera la finale: in gara imitatori e campioni delle scorse edizioni

La finale di Tali e Quali va in onda stasera su Rai: sul palco gli imitatori migliori della stagione e alcuni campioni delle scorse edizioni. In gara solo non professionisti, chiamati a convincere la giuria con performance dal vivo.

Appuntamento in prima serata con l’ultima puntata di Tali e Quali, il varietà condotto da Nicola Savino. La trasmissione chiude il suo percorso con la serata decisiva, in onda alle 21.30 dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.

La sfida assegnerà il titolo di Campione dell’edizione 2026. Sul palco salgono i concorrenti che si sono piazzati ai primi due posti nelle tre puntate precedenti. Con loro anche quattro vincitori delle edizioni passate, tornati a mettersi alla prova in un confronto diretto tra volti già noti al programma e nuove rivelazioni.

Leggi anche Tali e Quali, anticipazioni del 23 gennaio: gara decisiva e quarto giudice speciale

Il format resta fedele alla sua regola principale: in scena ci sono solo appassionati, non professionisti dello spettacolo. Ognuno porta un’imitazione costruita su voce, gestualità e presenza scenica dell’artista scelto, con esibizioni rigorosamente dal vivo e grande attenzione ai dettagli.

A giudicare le performance c’è la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. Per la finale si aggiungono due ospiti chiamati a esprimere voti e commenti: Nino Frassica e Alessandro Siani, coinvolti nelle valutazioni che porteranno alla scelta del vincitore.

La serata mette insieme interpretazioni curate e ritmo da show, chiudendo una stagione che ha alternato imitazioni di artisti italiani e internazionali, con concorrenti capaci di distinguersi per somiglianza vocale e presenza scenica.