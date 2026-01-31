Carnevale di Venezia al via tra spettacoli diffusi e misure di sicurezza rafforzate

Il Carnevale di Venezia parte oggi con eventi in tutta la città e un piano sicurezza rafforzato: zone rosse, percorsi pedonali controllati e metal detector nelle aree più affollate fino al 17 febbraio.

Venezia apre oggi il Carnevale con un calendario fitto che coinvolge centro storico e terraferma. Il tema scelto per questa edizione è “Olympus alle origini del gioco”, un filo conduttore che richiama il mondo olimpico invernale e che accompagnerà eventi culturali, spettacoli e iniziative diffuse in tutta la città.

Calli, campi e piazze ospitano performance di strada, mentre musei e teatri propongono appuntamenti dedicati. In programma anche spettacoli ispirati alla Mirandolina e al Goldoni, oltre a due opere di Verdi alla Fenice. Associazioni e istituzioni cittadine mettono a disposizione spazi per laboratori, mostre e attività legate al tema del gioco in molte forme diverse.

Il primo momento ufficiale è fissato per mezzogiorno in Piazza San Marco con la sfilata iniziale del concorso per la Maschera più bella. Alle 17 è previsto il Gran Ballo di Carnevale in stile Bridgerton. Nella stessa giornata si svolge anche la selezione delle dodici Marie, tra cui sarà scelta la madrina dell’edizione di quest’anno.

Domenica 1 febbraio, alle 11, spazio alla tradizionale Festa veneziana sull’acqua. Il corteo di barche percorre il Canal Grande da Punta della Dogana fino al Ponte di Rialto. Qui viene issata a testa in giù la grande Pantegana, simbolo popolare che segna l’avvio delle celebrazioni cittadine.

Parallelamente agli eventi scatta il piano sicurezza. Da oggi e fino al 17 febbraio tornano le zone rosse sia in centro storico sia in terraferma, come deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito in prefettura.

Nelle aree più affollate, tra cui la zona del Ponte di Rialto, vengono introdotti percorsi pedonali a senso unico per ridurre gli assembramenti e limitare i borseggi. Le forze dell’ordine e la polizia locale utilizzano anche metal detector per impedire l’ingresso di armi da taglio o oggetti pericolosi.

Controlli più serrati sono previsti pure nei locali pubblici che organizzano feste ed eventi a tema, con verifiche mirate durante le serate. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei partecipanti per tutta la durata del Carnevale.