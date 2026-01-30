Garlasco, l'amico di Andrea Sempio: Mai visto un episodio violento, è rimasto lo stesso da 20 anni

Home / Social News / Garlasco, l'amico di Andrea Sempio: Mai visto un episodio violento, è rimasto lo stesso da 20 anni

Un amico storico di Andrea Sempio parla in tv del caso Garlasco e difende il suo legame ventennale con lui, raccontando com’era a scuola e com’è rimasto nel tempo, tra ricordi, un video circolato in classe e il rapporto con gli investigatori.